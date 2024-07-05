İspanya Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2024'te adrenalin seviyesi yükseliyor

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İspanya Almanya maçı, iki ülkeyi tam iki yıl sonra tekrar bir araya getirecek. Son olarak 2022 yılında Dünya Kupası grup mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takım, sahadan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. Rekabetin geçmişinde ise en dikkat çekici skor, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 2020 yılında oynanan grup maçında gerçekleşmişti. Bu mücadelede İspanya, Löw yönetimindeki Almanya'yı 6-0'lık skorla mağlup ederek adını tarihe yazdırmıştı. Peki, heyecan dolu bir mücadeleye tanık etmesi beklenen İspanya Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İSPANYA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Çeyrek Final müsabakasında İspanya, turnuvanın ev sahibi Almanya ile karşılaşacak. 5 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.



İSPANYA İSTATİSTİKLERİ

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EURO 2024 grup aşamasını 3'te 3'le (gol yemeden) bitiren tek takım olan İspanya, Son 16 turunda Gürcistan'a karşı 1-0 yenik duruma düşünce (Robin Le Normand kendi kalesine) şaşırtmıştı; 4-1 kazanıp çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldular.

Gürcistan maçında sınıfta kalan Alvaro Morata ile devam edeceklerdir.

Morata'ya kanatlardan Lamine Yamal ve Nico Williams destek olacak.

TD Luis de la Fuente ilk 11'de radikal değişiklikler yapmaz; Pedri yerine Dani Olmo dışında şablon aynı kalacaktır.

Sol bekte Marc Cucurella, savunmanın önünde Rodri, kalede Unai Simon aynen devam eder.

ALMANYA İSTATİSTİKLERİ

Ev sahibi Almanya ise son grup maçında İsviçre'den 1 puanı 90+2'de koparabilmişti ancak Son 16'da Danimarka'ya göz açtırmadı.

Kai Havertz ve Jamal Musiala'nın golleriyle adeta "güle oynaya" çeyrek final vizesi aldılar.

Cezası sona eren (sarı kart) Jonathan Tah, ilk 11'deki yerini (Antonio Rüdiger'in yanı) geri alacak.

Danimarka maçında Florian Wirtz'in yedek kalması kadar, Leroy Sane'nin ilk 11 başlaması da çok şaşırtmıştı.

TD Julian Nagelsmann basın toplantısında, bu konuda bir karar verdiğini ama sonucunu paylaşmayacağını söyledi.

Bild'e göre Sane, Kicker'e göre Wirtz ilk 11 başlayacak; maç saatini beklemek en doğrusu olacak.