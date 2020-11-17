İspanya Almanya maçı ile A Ligi Grup 4'te liderlik koltuğundaki takım netlik kazanacak. İspanya ile tarihi boyunca 12 kez karşı karşıya gelen Almanya, bu maçlardan 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Peki, bu istatistiğin yeniden gözden geçirileceği İspanya Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İSPANYA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'te mücadele eden İspanya, Almanya'yı konuk edecek. 17 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.



Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da koronavirüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi. Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.