İspanya 1-0 İtalya (EURO 2024 maç özeti)

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EURO 2024 B Grubu ikinci maçında İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Gelsenkirchen'de oynanan maçı İspanya 1-0 kazandı.
İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada Calafiori kendi kalesine attı.
Dev maçın genelinde üstün olan İspanya, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. İtalya ise 3 puanda kaldı.
Grubun son maçlarında İspanya, Arnavutluk ile; İtalya ise Hırvatistan'la karşılaşacak.
2. maçlar sonrası B Grubu'nda puan durumu:
1- İspanya: 6 puan
2- İtalya: 3 puan
3- Arnavutluk: 1 puan
4- Hırvatistan: 1 puan
İSPANYA 1-0 İTALYA
GOL: 55' Calafiori (K.K.)
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 0-0
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Carjaval, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian, Yamal, Nico Williams, Morata
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca