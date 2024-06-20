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İspanya 1-0 İtalya (EURO 2024 maç özeti)

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#EURO 2024#B Grubu#İspanya - İtalya Maçı
İspanya 1-0 İtalya (EURO 2024 maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 23:50

EURO 2024 B Grubu ikinci maçında İspanya, İtalya'yı 1-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

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EURO 2024 B Grubu ikinci maçında İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Gelsenkirchen'de oynanan maçı İspanya 1-0 kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada Calafiori kendi kalesine attı.

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Dev maçın genelinde üstün olan İspanya, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. İtalya ise 3 puanda kaldı.

Grubun son maçlarında İspanya, Arnavutluk ile; İtalya ise Hırvatistan'la karşılaşacak.

İspanya 1-0 İtalya (EURO 2024 maç özeti)

2. maçlar sonrası B Grubu'nda puan durumu:

1- İspanya: 6 puan
2- İtalya: 3 puan
3- Arnavutluk: 1 puan
4- Hırvatistan: 1 puan

İSPANYA 1-0 İTALYA

GOL: 55' Calafiori (K.K.)

İkinci yarı oynanıyor...

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İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carjaval, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian, Yamal, Nico Williams, Morata

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca

 

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#EURO 2024#B Grubu#İspanya - İtalya Maçı

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