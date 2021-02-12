İsopowerr: "En büyük hedefim dünya şampiyonluğu"

'İsopowerr', en büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Espora nasıl başladın?

“Ben de herkes gibi arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Daha sonra bir kafe turnuvası düzenlendiğini duyduk. Arkadaşlarım da bana ‘Katıl. İyi oynuyorsun’ dediler. Ben önce katılmayacaktım. Gerek yok diye düşünüyordum. Ama daha sonra katılmaya karar verdim ve turnuvayı kazandım. Şansıma turnuvanın yapıldığı kafenin sahibinin arkadaşının bir espor takımı varmış. O da bana ‘Sen bir espor takımında oynamalısın. Çok iyisin’ dedi. O vesileyle başladım ve sonrasında Türkiye Şampiyonluğuna Dünya 3’üncülüğüne, Balkan Şampiyonluğuna kadar uzandım.”

Espor’a bakışın son yıllarda değiştiğini görüyoruz. İçerden biri olarak sen nasıl değerlendirirsin?

“Ben 3 senedir bu işin içerisindeyim. İlk senelere göre daha fazla markanın işe dahil olduğunu ve organizasyon sayısının arttığını söyleyebilirim. Artık espor’un Olimpiyat Oyunları’nda yer almasının bahsi bile geçmeye başladı. Esporun bu anlamda geliştiğini görmek mutluluk verici. Üniversitelerde espor için burslar verilmeye başladı. Hatta bazı üniversiteler espor bölümleri açmaya başladı. Her şey harika gidiyor.”





2020 yılı senin için nasıl geçti? 2021’de İsopowerr’ı hangi turnuvalar bekliyor ve hedefi ne?

“2020 benim için güzel geçti. Türkiye’de belki ekstra bir turnuva olmadı ama globalde mücadele ettim. Geçen seneyi FIFA oyununda Dünya 20.’si olarak tamamladım. Bu sene hedefim sezonu ilk 10’da bitirmek. Onun dışında da global bir turnuva kazanmak istiyorum. Önümüzde bir Dünya Kulüpler Kupası play-off’u var. Bunu kazanabilirsek turnuvaya katılma hakkı kazanıyoruz. Bu turnuva bizim dünya 3’üncüsü olduğumuz turnuva. Dolayısıyla orada yarım kalan bir hesabımız vardı. Onu tamamlayıp Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu olmayı istiyoruz.”

Futbolist takımının formasını giyiyorsun. Organizasyon sana nasıl bir imkân veriyor? Ayrıca takımda seninle birçok FIFA oyuncusu da var. Futbolist’in FIFA ve espora olan yatırımları hakkında ne düşünüyorsun?

“Futbolist, FIFA anlamında Türkiye’de ilk yatırım yapan organizasyon. Biz bir aile gibiyiz. Ben 4 senedir Futbolist takımının içerisindeyim. İlk girdiğim günden beri her şey çok iyi ilerliyor. Hem maddi hem de manevi olarak birbirimize destek oluyoruz. Çok da iyi insanlar. Zaten Türkiye’deki en başarılı FIFA kulübü. Dünyada da 9. sıradayız. Çok başarılı bir kulüp.”

Aynı zamanda espor’a çok önemli yatırımlar yapan global bir marka ile de birlikte ilerliyorsun. Bunun sana sağladığı avantajlar neler?

“Red Bull hem dünya da hem de Türkiye’de espora hem ilk hem de en büyük yatırımı yapan marka. Geçen sene de bu sene de bu alanda çok fazla turnuva düzenlediler. Red Bull sporcusu olmak yani bu ailenin bir parçası olmak benim için çok gurur verici. Çok özel bir duygu. Türkiye’de Red Bull’un espora yaptığı ilk yatırım da benim.”

Gelecek kariyerinde en büyük hedefin nedir?

“En büyük hedefim uzun vadede dünya şampiyonluğu. Kısa vadede ise dediğim gibi Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu ve dünya sıralamasında ilk 5 ila 10. sırada yer almak.”





FIFA 21 hakkında neler söylersin? FIFA 20 defansın daha öne çıktığı bir edisyondu.

“FIFA 21’de defans daha kolay çünkü defansta otomatik bloklar daha fazla var. Yani siz savunmadığınız zaman sizin oyuncunun şutlara otomatik olarak blok yapabiliyor. Bu kötü bir özellik. Hiçbir oyuncu bunu beğenmiyor. Son eklentiden sonra oyun biraz FIFA 20’ye benzemeye başladı. Hatta bence biraz daha kötüsü oldu. Profesyonel oyuncular açıkçası bu oyundan pek memnun değil. Ama FIFA 20’ye göre daha zor bir oyun.”

Günlük antrenman programın nasıl?

“Oyun ilk çıktığı zaman, oyuna alışmak için 5-6 saat oynuyorum. Sonra bu süreç geçince oyun sürem 1-2 saate düştü. O da zaten profesyonel oyuncularla antrenman yapmak için oluyor.”

Espor kariyeri hayali kuran birine neler tavsiye edersin?

“Aslında bu işin kilit noktası hiç bırakmamak. Çünkü bu işte çok fazla kırılma noktası oluyor. Ben de bu kırılma anlarını yaşadım. Benim şansım takımım ve ailemdi. O desteği alamamış olsaydım muhtemelen bırakmış olurdum. O sebeple ailenin desteği çok önemli, hedefler çok önemli. Bırakmadan devam etmek gerekiyor. Çok isterseniz ve bırakmazsanız o hedefe ulaşıyorsunuz. Bu beklemediğiniz bir anda da gerçekleşebiliyor”





Tuttuğun bir takım var mı? Ve bu duygusal olarak oyununa etki ediyor mu?

“Galatasaraylıyım. Ama bu durum oyunumu etkilemiyor.”

Gerçek hayattaki oyuncularla aynı oyuncuların oyundaki hallerini kıyasladığında en şaşırdığın futbolcu kimdir?

“Casemiro’nun rating’i bence yüksek. Aklımda o kalmış nedense. Onun dışında rating’ine çok takıldığım bir oyuncu olmadı.”

Bir kez katılmıştın ama yine de soralım senin de milli takım hayalin var mı?

“Milli Takım’da oynamak gurur verici bir olay. Ben geçen sene Milli Takım forması giymiştim. Tabii ki Milli Takım’da oynamak isterim. Bunun için bir turnuva olacaktır. Ben de o turnuvayı kazanarak Milli Takım’a seçilmeyi isterim.”

Son olarak seni takip edenlere vermek istediğin bir mesaj var mı?

“Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Birçok ilki başardım, umarım yurt dışından da ülkemize ilk kupayı getiren oyuncu olurum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim.”