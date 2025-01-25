İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! 'Türkiye'den İran'a götüreceğim oyuncular var'

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Son olarak Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, İran 1. Futbol Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçti. Tecrübeli teknik adamın sözleşme süresi 1.5 yıl olarak açıklandı.

'UZUN ZAMANDIR TEMAS HALİNDEYDİLER'

Havalimanında TRT Spor'un soruları yanıtlayan İsmail Kartal şunları söyledi: "Uzun zamandır Persepolis yöneticileri benimle temas halindeydi. Ben de çok araştırdım, baktım. İran'ın en köklü kulüplerinden biri olduğunu öğrendik. Müthiş taraftarları var. Her maç 40-50 bin kişiye oynuyorlar. Şu anda ligde 4. sıradalar. Ekibimle bir karar aldık, bizi çok istediler. Yurt içi ve yurt dışından başka kulüpler de istemişti.

'UZUN YILLAR PERSEPOLİS İLE ÇALIŞABİLİRİZ'

Persepolis ile çalışmaya karar verdik. Çok coşkulu, yüksek enerjili agresif taraftarları var. Şampiyonluk yaşamak, Asya Kupası'nda başarılı olmak için kariyer planlaması anlamında burada çalışmamın daha doğru olduğuna kanaat getirdim. Yurt dışında çalışmak orayı basamak olarak kullanıp belki şampiyonluklar ve kupalarla daha başarılı olup uzun yıllar Persepolis ile de çalışabiliriz. Çalışarak başarılı olarak bize bu kapıların açılacağını biliyoruz. Hem ülkemizdeki teknik adamların önünü açmış oluruz hem de kendi kariyerimde güzel bir yolculuk hikayesi olur.

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'TÜRKİYE'DEN İRAN'A GÖTÜRMEK İSTEDİĞİM OYUNCULAR VAR'

"Türkiye'den İran'a götürmek istediğim oyuncular var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç tane oyuncu var. Transferin bitimine çok kısa süre kaldı. Takip ettiğim bildiğim oyuncular. Ayrıca çok sıkışık bir takvime sahip. 3-4 günde bir maç yapacağız. "Mustafa Denizli ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüm. Onlardan güzel referanslar aldım."