İsmi Galatasaray ile de anılan Hasan Hüseyin Acar Alanyaspor ile anlaştı!

Alanya yerel basınında yer alan haberlerde kulüple görüşmek için Alanya'ya giden 26 yaşındaki futbolcunun Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Aynı haberlerde Hasan Hüseyin Acar'ın Alanyaspor'a 3,5 yıllık imza atacağı iddia edildi.

GALATASARAY İLE ADI ANILMIŞTI

Kayserispor ile yollarını ayırdıktan sonra ismi Galatasaray ile de anılan Hasan Hüseyin, yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

"Galatasaray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Galatasaray'a karşı pozitifim. Galatasaray'dan henüz resmi teklif almadım. Transfer teklifi gelirse Galatasaray'da seve seve oynarım."

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