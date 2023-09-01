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İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nicolas Dominguez, Nottingham Forest'ta!

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#Transfer#Nicolas Dominguez#Galatasaray
İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nicolas Dominguez, Nottingham Forestta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 19:19

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Bologna'dan Nicolas Dominguez'i transfer ettiğini açıkladı. Arjantinli orta sahanın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

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Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nicolas Dominguez, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Nicolas Dominguez ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sözleşme imzaladıktan sonra konuşan 25 yaşındaki Dominguez; "İngiltere'de ve Premier Lig'de bu kadar tarihi olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlar ve stadyumdaki atmosfer beni çok etkiledi." dedi.

Nottingham Forest, Dominguez anlaşması kapsamında Remo Freuler'in Bologna'ya Transfer olduğunu da duyurdu.

 

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#Transfer#Nicolas Dominguez#Galatasaray

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