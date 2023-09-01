İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nicolas Dominguez, Nottingham Forest'ta!

Haberin Devamı

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Nicolas Dominguez, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Nicolas Dominguez ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Sözleşme imzaladıktan sonra konuşan 25 yaşındaki Dominguez; "İngiltere'de ve Premier Lig'de bu kadar tarihi olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlar ve stadyumdaki atmosfer beni çok etkiledi." dedi.

Nottingham Forest, Dominguez anlaşması kapsamında Remo Freuler'in Bologna'ya Transfer olduğunu da duyurdu.