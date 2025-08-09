İsmet Taşdemir'den hakem yönetimine sert tepki: 'Bir tarafa VAR, bir tarafa yok!'

Haberin Devamı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçında konuk ettiği Galatasaray'a ilk yarıda kalesinde gördüğü gollerle 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, hakem kararlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

İşte İsmet Taşdemir'in açıklamaları;

"BU KADAR KOLAY OLMAMALI"

"İlk maçımız, özellikle ilk penaltıdan sonra oyun konsantremiz dağıldı. Haklı, haksız tartışılabilir ama bizim bu kadar kolay dağılmamamız gerekiyor. Eksiklerimiz var. Bunları biliyoruz. Oyunun genelinde iyi direnemedik. Taraftarımızı üzdük. Bunu biliyoruz. Çok daha iyisini yapabilecek bir takımız.

"HAKEMİN NEDEN VAR'A GİTTİĞİNİ ANLAMADIK"

Pozisyonları irdelemek gerekiyor. Özellikle ilk penaltıda hakemin neden VAR'a gittiğini anlamadık. Bu olduğunda Avrupa'da bir adım ileri gidemeyiz çünkü Avrupa'da bunlar verilmiyor. O yüzden Avrupa'da başarısızız.

"MBAKATA SEZONU KAPATTI"

Oyuncumuz Mbakata sezonu kapattı. Çapraz bağlarından kötü bir sakatlık geçirdi. Maalesef sezon sonuna kadar bizimle olmayacak.

"BİR TARAFA 'VAR' VAR, BİR TARAFA YOK"

Dikkat çekmem gereken konu, bir tarafa VAR var, bir tarafa yok. Böyle olmaması gerekiyor. Maçın hakemi tüm kararlarda VAR'a gitti. Bir tane çaldığı yok! Bu kadar kolay olmamalı. Bugün her şey rakip için çok daha kolaydı!"