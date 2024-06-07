İsmet Taşdemir, Bodrum FK'nın Süper Lig hedefini açıkladı! "Doğru takviyeler yapacağız..."

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Adana’daki 1’inci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor’u 3-1 mağlup ederek adını Süper Lig’e yazan Bodrum FK, büyük sevinç yaşadı.

Henüz 9 sezon önceye kadar amatör liglerde yer alan takımı 2’nci Lig’de devralıp, 3 sezonda 3 final oynatarak Süper Lig’e taşıyan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Bodrum’un tarihi başarısında en büyük pay sahiplerinden oldu.

Haklı gurur yaşayan tecrübeli teknik adam, Süper Lig’deki hedeflerini anlattı.

"HEDEFİME ULAŞTIM"

"Çok özel ve çok farklı duygular içerisindeyiz" diyen Taşdemir, "Daha önce 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e çıkmanın sevincini yaşadık. Onların da ayrı güzelliği ve mutluluğu vardı. Ben teknik adamlığa başlarken kendimce hedefler koymuştum, bu hedefi 3 yıl gecikmeli de olsa başardım. Çünkü daha öncesinde Süper Lig’de olmayı planlıyordum. 3 yıl gecikmeli de olsa hedefi yakaladım ve çok mutluyum. Bununla beraber oyuncu grubum için çok mutluyum" diye konuştu.

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ÖZTÜRK AİLESİ’NE ÖZEL TEŞEKKÜR

Taraftarın kaybettikleri anda da yanlarında olduğunu belirten İsmet Taşdemir, "Oyuncularım özveri ve birliktelikle sahada ve saha dışında da güzel mücadele örneği sergileyerek buraya kadar geldiler, onlar için ayrıca mutluyum. Bana güvenip şampiyon olduktan sonra beni burada tutan ve destekleyen yönetim kurulumuza başkanlarımız Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk’e çok teşekkür ederim. Çok güzel bir birlikteliğin sonucunu aldık. Taraftar grubumuz Asi Tayfa’mızı unutmadan geçemeyeceğim çünkü onlarda sadece kazandığımızda değil, bizde kaybettiğimizde de yanımızdalardı" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU TAKVİYELER YAPACAĞIZ, BUNLARIN İLLA FLAŞ TAKVİYE OLMASINA DA GEREK YOK"

Daha önce 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e çıktığı kadronun iskeletini koruyup lige uygun transferler yapan Bodrum FK’da teknik direktör İsmet Taşdemir, aynı şeyi Süper Lig’de de uygulayacaklarını söyledi. Taşdemir, "Biz 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e çıktığımızda da aynı şeyi yaptık. 1’inci Lig’de oynamayı hak eden oyuncuları oynattık. Süper Lig farklı bir arena ve Türkiye’nin en zor ligi. Bu lige doğru hazırlanmak lazım. Bizim iskeletimiz var, Süper Lig’de oynama kapasitesi olan çok arkadaşımız var. Mutlaka takviyeler olacaktır. Doğru takviyelerle kendi takımımızı doğru süsleyebilirsek, doğru noktalara doğru transferler yapabilirsek ki bunların illa flaş takviye olmasına da gerek yok. Takımımızın için doğru adamı bulabilirsek o zaman biz de bu ligde seyredenlerin beğendiği bir takım olabiliriz. Süper Lig’de kalıcı olmak ilk hedefimiz. Tarihimizde ilk defa yakaladığımız bu ligi korumak ve kalıcı olmak ilk hedefimiz. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir araya gelip istişare ettikten sonra gerçekçi bir hedef belirlememiz lazım. Bu hedefi ne kadar çok üste taşıyabiliriz diye onun peşine düşeceğiz" dedi.

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MOTİVASYON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Bodrum FK’yla tarih yazan teknik direktör İsmet Taşdemir’in Sakaryaspor ile oynanan final maçı öncesinde soyunma odasında oyuncularına yönelik yaptığı motivasyon konuşması görüntüleri ortaya çıktı.

Taşdemir’in motivasyon konuşması büyük beğeni topladı.

Tecrübeli teknik adam konuşmasında takımına, "Sizden bugün isteğim, odak noktamız saha, rakip, mücadele, azim ve hırs. Sahaya odaklanın. Bu zamana kadar imkansız kelimesinin anlamını değiştirdiniz. Sizin sayesinde imkansız diye bir şey artık yok. Geçen sene tesadüf dediler, bu sene yapamazlar dediler ama yaptınız. İlçeniz için, kendiniz için, tarihe geçmek için, tarihe adınızı altın harflerle yazdırmak için bunu başarmak zorundayız. Bunu benim karakterli, hırslı, mücadeleci ve vazgeçmeyen oyuncularım başarabilir" ifadelerini kullandı.