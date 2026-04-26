×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Yüksek'ten Galatasaray mağlubiyeti yorumu: 'Utanç verici!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 22:41

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu konuştu. 

KEREM AKTÜRKOĞLU: PENALTIYI ATABİLSEK ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ

Güzel başladık aslında, penaltıyı atabilsek çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil. Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye konuştuk ama maçtan sonra 'keşke' diyoruz.

Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde. Diyecek bir şey yok...

İSMAİL YÜKSEK: ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM AMA KABUL GÖRMEYECEK

Anlatamıyorum ki... Konuşamıyorum! Dilim varmıyor artık. Çok üzücü bir durum. Geçen hafta da söyledim utanç verici bir durum! Bu kadar gelmiş taraftarın önünde böyle bir skor yakışmıyor. Bu armaya, oyuncu grubuna yakışmıyor. Özür dilemek istiyorum ama kabul göreceğini düşünmüyorum taraftarımız üzerinde! Bir şey diyemiyorum!

BAKMADAN GEÇME!