HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Yüksek'ten derbi itirafı: 'Zorlandık, sürekli uzun vurduk!'

Güncelleme Tarihi:

İsmail Yüksekten derbi itirafı: Zorlandık, sürekli uzun vurduk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 22:41

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Fred, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Fred, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. 

İSMAİL YÜKSEK: GALİBİYETİ HAK ETTİK

Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır. Taraftarımız çok güzel bir koreografi hazırladı. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim.

Bence ilk yarıda topu tutmakta zorlandık. Sürekli uzun vurma seçeneğine gittik. Topu daha çok tutsaydık daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı oyunu tamamen aldık ve son dakikada golü attık. Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar mükemmel mücadele vardı. İki takımı ve hakemi tebrik ederim.

FRED: HALA YARIŞTAYIZ

Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem.

Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Bir gol attık son dakikalarda ama yarattığımız fırsatlar vardı, değerlendirseydik daha iyi olacaktı bizler için. Bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kazanabilirdik.

Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence. Takımımla gurur duyuyorum. Herkes birlikte aynı istikamette hareket etti. Maalesef bugün 1 elde ettik, hala yarıştayız. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

#Fenerbahçe#Fred#İsmail Yüksek

