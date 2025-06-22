İsmail Yüksek'e yeni talip! Arda Turan'ın ardından...

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Bir süredir Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakthar Donetsk'in peşinde olduğu bilinen Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'e Bundesliga temsilcisi talip oldu.

FRANKFURT DEVREDE

beIN SPORTS'un haberine göre; Alman ekibi Eintrach Frankfurt, sarı - lacivertlilerin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'i gündemine aldı.

Geride kalan sezonda Mourinho yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki futbolcunun gelecek yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndaki yerini kaybetmemesi için gitmek istediği belirtildi.

İSMAİL YÜKSEK'İN SAYILARI

2024-25 sezonunda sarı - lacivertli formayı 30 maçta sırtına geçiren Yüksek, 1706 dakika sahada kaldı. Söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan milli futbolcu 2 asist katkısı sağladı.