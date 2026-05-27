İsmail Yüksek'e talip var! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 07:00

İtalya kulübü Como, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'i transfer listesine ekledi.

Serie A ekiplerinden Como, Fenerbahçeli İsmail Yüksek’e talip oldu.

Sezonu 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan Como’nun, önümüzdeki günlerde sarı lacivertlilerle temasa geçeceği belirtildi.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURONUN ÜSTÜNDE!

F.Bahçe, piyasa değeri 15 milyon Euro olan İsmail’i bu civarda bir rakama satmayı kesinlikle düşünmüyor.

BRIGHTON DA İLGİLENİYOR

27 yaşındaki oyuncuyu İngiltere’den Brighton başta olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübü takip ediyor.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan İsmail Yüksek, 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

