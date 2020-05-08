İsmail Yüksek kimdir ve kaç yaşında? İşte, TFF bilgileri ile İsmail Yüksek hakkında detaylar
Fenerbahçe ile anlaşma imzalamasının ardından kariyeri merak edilen İsmail Yüksek, orta saha mevkisinde forma giyiyor. Gelecek vadeden oyuncular arasında yer alan İsmail Yüksek, Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Trabzonspor'un da yakın takibindeydi. Peki, İsmail Yüksek kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, TFF'den alınan bilgiler çerçevesinde İsmail Yüksek hakkında bazı detaylar
Fenerbahçe'nin 5 yıllığına kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999 İznik doğumludur. İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.
Fenerbahçe ve Antalyaspor dışında Trabzonspor'un da talip olduğu İsmail, bu sezon attığı 8 golle takımının en skorer ismi olarak ön plana çıktı. 1.84 boyunda olan İsmail Yüksek, U17 Ligi'nde 19 maç, 5 gol kaydetti.
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