İsmail Yüksek kimdir ve kaç yaşında? İşte, TFF bilgileri ile İsmail Yüksek hakkında detaylar

Fenerbahçe'nin 5 yıllığına kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999 İznik doğumludur. İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.

Fenerbahçe ve Antalyaspor dışında Trabzonspor'un da talip olduğu İsmail, bu sezon attığı 8 golle takımının en skorer ismi olarak ön plana çıktı. 1.84 boyunda olan İsmail Yüksek, U17 Ligi'nde 19 maç, 5 gol kaydetti.