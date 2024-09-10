İsmail Yüksek, İzlanda maçına damga vurdu! Yüzde 90...

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UEFA Uluslar B Ligi ikinci maçında A Milli Takımımız İzlanda’yı Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Fenerbahçeli İsmail Yüksek’ti.

İSMAİL’DEN %90 İSABETLİ PAS ORANI

İzlanda karşısında 87 dakika oyunda kalan İsmail Yüksek, 76 kez topla buluşurken 68 pas denemesinin 61’inde başarılı olarak %90’lık isabetli pas oranı yakaladı. 25 yaşındaki oyuncu 5 uzun pas denemesinin hepsini de başarıyla sonuçlandırdı.

4 İKİLİ MÜCADELENİN ÜÇÜNÜ KAZANDI

Oyunda kaldığı 87 dakika boyunca toplam dört kez İzlandalı oyuncularla ikili mücadeleye giren İsmail Yüksek, bu mücadelelerin üçünde galip gelmeyi bildi.

DEFANSA DA KATKI SAĞLADI

İsmail Yüksek, millî takımın savunmasına da oyunuyla katkı sağladı. Başarılı oyuncu İzlanda’nın iki şutunu engellerken bir kez de rakibin tehlikeli atağını kesti. Yüksek aynı zamanda bir kez de pas arası yaptı.