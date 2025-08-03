İsmail Yüksek, Feyenoord maçına yetişiyor!

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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan İsmail Yüksek’ten iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Portekiz kampında takımdan uzak kalan ve bu süreçte tedavi görüp bireysel çalışmalar yapan milli futbolcu tamamen iyileşti.

Takımla çalışmalara başlayan İsmail’in çarşamba günü Feyenoord ile oynayacak maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

Bu arada yurt içinden ve yurt dışından transfer teklifleri gelen İsmail’in ayrılmasına teknik direktör Jose Mourinho’nun izin vermediği öğrenildi.