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İsmail Yüksek, Feyenoord maçına yetişiyor!

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Feyenoord
İsmail Yüksek, Feyenoord maçına yetişiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

Fenerbahçe'de milli futbolcu İsmail Yüksek'in sakatlığı tamamen iyileşti.

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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan İsmail Yüksek’ten iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Portekiz kampında takımdan uzak kalan ve bu süreçte tedavi görüp bireysel çalışmalar yapan milli futbolcu tamamen iyileşti.

Takımla çalışmalara başlayan İsmail’in çarşamba günü Feyenoord ile oynayacak maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

Bu arada yurt içinden ve yurt dışından transfer teklifleri gelen İsmail’in ayrılmasına teknik direktör Jose Mourinho’nun izin vermediği öğrenildi.

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Feyenoord

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