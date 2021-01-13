İsmail Yüksek, Fenerbahçe'ye geri döndü ve antrenmana çıktı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sezon başında Balıkesirspor'a kiralanan İsmail Yüksek, idmana katıldı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleşen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı.
Pas çalışmaları ile süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sosa, Perotti, Novak ve Tolga Ciğerci salonda çalışmalarını sürdürürken yarın oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Gökhan Gönül antrenmanda yer almazken, Valencia takımla çalışmalara katıldı. Sezon başında Balıkesirspor'a kiralanan İsmail Yüksek, teknik ekibin talebi doğrultusunda takıma dahil olup bugünkü idmanda yer aldı.
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