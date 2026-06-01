×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Yüksek, Dünya Kupası hedefini Spor Arena'ya açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Dünya Kupası#İsmail Yüksek
İsmail Yüksek, Dünya Kupası hedefini Spor Arenaya açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 23:41

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısında aldığı 4-0'lık net galibiyetin ardından İsmail Yüksek, 2026 FIFA Dünya Kupası hedeflerini Spor Arena’ya özel olarak değerlendirdi.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı.

Mücadelenin ardından Ay-yıldızlıların önemli ismi İsmail Yüksek, turnuvadaki hedeflerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Gözden KaçmasınA Milli Takımda Can Uzun fırtınası: Dünya Kupası öncesi unutulmaz golA Milli Takım'da Can Uzun fırtınası: Dünya Kupası öncesi unutulmaz gol!Haberi görüntüle

Spor Arena’dan Selen Cansu Aksoy’un mikrofonuna konuşan İsmail Yüksek, "Dünya Kupası için hedefleriniz neler?" sorusuna ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

İsmail Yüksek, şu ifadeleri kullandı:

"Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi yerde, en iyi kategoride görmek hedefimiz; son 16 olur, çeyrek final nasip olur inşallah. Yarı final olur inşallah, nasip eder final olur... Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Dünya Kupası#İsmail Yüksek

BAKMADAN GEÇME!