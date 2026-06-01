İsmail Yüksek, Dünya Kupası hedefini Spor Arena'ya açıkladı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı.

Mücadelenin ardından Ay-yıldızlıların önemli ismi İsmail Yüksek, turnuvadaki hedeflerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Spor Arena’dan Selen Cansu Aksoy’un mikrofonuna konuşan İsmail Yüksek, "Dünya Kupası için hedefleriniz neler?" sorusuna ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

"Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi yerde, en iyi kategoride görmek hedefimiz; son 16 olur, çeyrek final nasip olur inşallah. Yarı final olur inşallah, nasip eder final olur... Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."