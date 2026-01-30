İsmail Yüksek: 'Bu oyun bize yakışmadı'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabında son hafta maçında deplasmanda FCSB ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve lig aşamasını 19. sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin tek golüne imza atan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

İSMAİL YÜKSEK: "TARAFTARIN VERDİĞİ EMEĞE LAYIK BİR OYUN DEĞİLDİ"



"Play-Off'tayız ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz. Çok iyi iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım."

OOSTERWOLDE: "PERFORMANSIMIZ YETERLİ DEĞİLDİ"

"Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık ama kazanmak için yeterli olmadı. Çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız."

Haberin Devamı

"SOL BEKTE OYNAMAM GEREKİRSE OYNARIM!"

"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum.

Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım."