×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Yüksek: 'Bu oyun bize yakışmadı'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#FCSB#UEFA Avrupa Ligi
İsmail Yüksek: Bu oyun bize yakışmadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 01:37

Fenerbahçe'nin FSCB deplasmanındaki tek golüne imza atan İsmail Yüksek, 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Play-off'tayız ama bugünkü oyun bize yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabında son hafta maçında deplasmanda FCSB ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve lig aşamasını 19. sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin tek golüne imza atan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Gözden KaçmasınFenerbahçenin muhtemel rakipleri belli oldu Avrupa Liginde kura çekimi bugün yapılacakFenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacakHaberi görüntüle

İSMAİL YÜKSEK: "TARAFTARIN VERDİĞİ EMEĞE LAYIK BİR OYUN DEĞİLDİ"

"Play-Off'tayız ama oyun yakışmadı. Oyunumuzdan ve mücadelemizden memnun değiliz. Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz. Çok iyi iyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım."

OOSTERWOLDE: "PERFORMANSIMIZ YETERLİ DEĞİLDİ"

"Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık ama kazanmak için yeterli olmadı. Çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız."

Haberin Devamı

İsmail Yüksek: Bu oyun bize yakışmadı

"SOL BEKTE OYNAMAM GEREKİRSE OYNARIM!"

"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum.

Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#FCSB#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!