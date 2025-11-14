İsmail Yüksek: 'Bu jenerasyon, Dünya Kupası'nı hak ediyor'

Haberin Devamı

A Milli Takım'ın orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, Bulgaristan ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Yüksek'in sözleri;

Son dönemdeki performansımdan mutluyum. Eskisine nazaran daha özgüvenliyim. Çok çalışıyorum. Bana gösterilen destek de çok önemli. Destekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hocam yarın şans verirse son haftalardaki performansımı tekrar göstermek istiyorum.

BU HAYALLE YATIP KALKIYORUZ

Her kampta Dünya Kupası hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Yarın inşallah kazanıp play off biletini almak istiyoruz. İnşallah nasip olursa yarın galibiyette benim de bir katkım olur.

BU JENERASYON HAK EDİYOR

Bursa/İznik doğumlu biri olarak burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Kulübün, hocalarımın ve taraftarların verdiği destek çok önemli. Bu jenerasyon sonuna kadar Dünya Kupası'nı hak ediyor.

