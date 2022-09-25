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İsmail Yüksek bu akşam ilk 11'de

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#Faroe Adaları - Türkiye#Milli Takım#İsmail Yüksek
İsmail Yüksek bu akşam ilk 11de
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 10:47

3-3 biten Lüksemburg maçında ilk milli mücadelesine çıkan ve golle tanışan İsmail Yüksek, bu akşam oynanacak Faroe Adaları maçında Stefan Kuntz tarafından ilk 11'de görevlendirilecek.

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A Milli Takımımızda Salih Özcan'ın sakatlanmasının ardından kadroya alınan ve ilk kez milli heyecanı yaşayan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek, Lüksemburg'a karşı harika bir gol atmış ve ilk milli maçında gol sevinci yaşamıştı.

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un bu akşam oynanacak Faroe Adaları maçında İsmail'e ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. Grubunu lider bitirmeyi ve UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Milliler'de ilk kez takıma çağrılan bir başka oyuncu Onur Bulut'un da ilk 11'de görev alma ihtimali var.

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#Faroe Adaları - Türkiye#Milli Takım#İsmail Yüksek

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