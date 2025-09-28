İsmail Yüksek: 'Başkanımız bize moral verdi!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Archie Brown, Dorgeles Nene ve İsmail Yüksek, galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

BROWN: TUTKUMUZU GÖSTERDİK

"Reaksiyon verdik fazlasıyla. Takım olarak şunu netleştirmek gerekiyor; her zamankinden daha fazla birlikte olmak zorundayız. Tutkumuzu saha içinde gösterdik. Böyle bir atmosferde futbol oynamak harika.

Başlangıç itibarıyla sahada reaksiyon gösterdik. Oynanacak çok maç var, ligin sonuna çok var. Geliştirmemiz gereken noktaları gerektireceğiz. Çok yüksek bir özgüvenle sezonu devam ettirmek istiyoruz."

İSMAİL YÜKSEK: BAŞKANIMIZ BİZE MORAL VERDİ

"Tedesco ile aramızdaki konuşmalar özel, bunları söylemeyeceğim. Bizi tebrik etti, birlik olmaktan bahsetti, takımı tebrik etti. En başından itibaren mücadele eden, isteyen bir Fenerbahçe vardı. Kazanmasını bildik. Hak ettik. Takımı tebrik ederim.

Burada takım arkadaşlarım da dahil Fenerbahçeli'nin başarısızlığa tahammülümüz yok. Nefesimizin sonuna kadar söz veriyoruz ki iyi bir mücadele edeceğiz. Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor. Biz her maçı kazanmak için çıkacağız. Taraftarımız bugün mükemmeldi. Hafta içi Nice maçında kazanmak istiyoruz. Zagreb, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçında bize yakışmayan görüntüler vardı. Biz bugün beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Başkanımız bize moral verdi. O da sahaya yansıdı. Takımı tebrik ediyorum. Böyle yavaş yavaş bozulmadan devam."

NENE: BÜYÜK BİR KULÜBÜ TEMSİL EDİYORUZ

"Gururluyuz, mutluyuz. Kazandığımız için iyi hissediyorum. Zor zamanlar geçiriyorduk ama mental olarak güçlü kalmasını bildik. Birlikte kalmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Elbette bu galibiyet takıma moral verecek. Kazanmamız gereken maçları maalesef kazanamadık ama bu galibiyet önemliydi. Çalışmaları sürdüreceğiz, sıkı çalışacağız çünkü biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olmamız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız."