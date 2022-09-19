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İsmail Yüksek: A Milli Takım'a seçildiğimi öğrendiğimde yemek masasında titremeye başladım

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#İsmail Yüksek#A Milli Takım#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 17:04

A Milli Takım kadrosuna dahil edilen İsmail Yüksek, ilk duygularını paylaştı.

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A Milli Takım'a seçilen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, ilk idman öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

Kendisini milli takımda çok iyi karşıladıklarını ifade eden Yüksek, " Bana duyulan güvenin karşılığını en iyi şekilde sahada performansımla göstermek istiyorum. En büyük hayalim Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını giymekti. Hayalimi gerçekleştirdim. Sıradaki hayalim de bu forma altında kalıcı olmak." dedi.

"YEMEK MASASINDA TİTREMEYE BAŞLADIM"

Haberi aldığı ilk andaki duyguları sorulan 24 yaşındaki futbolcu, "A Milli Takım'a seçildiğimi öğrendiğim zaman yemek yiyordum. Yemek masasında titremeye başladım. Hatta Altay Bayındır da yanımdaydı. Her zaman hayallerimin peşinde koşan bir futbolcuyum. Şu anda da hayallerimi yaşıyorum. Benden beklenileni biliyorum Beklentilere oynadığım oyunla cevap vermek istiyorum." şeklinde konuştu.

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"CASEMİRO VE MODRİC VİDEOLARINI İZLİYORUM"

Hedefleriyle ilgili konuşan İsmail Yüksek, 'İdolün kimdir?' şeklinde yöneltilen soruyu şu sözlerle cevapladı:

"Benim için ilklerle dolu bir sezon. Hiçbir zaman hayal eden, hayalinin peşinde koşan bir futbolcuyum. Hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Puan kaybetmeden, gol yemeden bu ligi bitirip B Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Sonrasında da hedef A Ligi. Bu sene ilk defa 6 numarada oynuyorum. Casemiro, Modric... Boş zamanlarımda açıp açıp bu oyuncuların videolarını izliyorum."

 

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#İsmail Yüksek#A Milli Takım#Türkiye

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