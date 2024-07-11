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İsmail Uyanık, TFF Başkanlığı için adaylıktan vazgeçti!

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#TFF#Başkanlık#Adaylık
İsmail Uyanık, TFF Başkanlığı için adaylıktan vazgeçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 15:11

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan İsmail Uyanık, kararından vazgeçtiğini açıkladı.

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Samsunspor Kulübü eski Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

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İsmail Uyanık, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsız ve özerk futbol ilkesiyle çıktığım TFF başkan adaylığı yolunda; Türk futbol paydaşlarının, futbol dışı aktörler tarafından yönetilmek ve yönlendirilmek konusunda aynı kararlılıkta olduğunu, futbol ailesinin de katkılarıyla siyaset ve futbolun ayrılmasının gelinen noktada mümkün olmayacağını, TFF seçimlerinin aynı odaklı iki aday arasında geçebilmesi için uygun ortamın özenle oluşturulduğunu, Türk futbol kulüplerinin, oluşan bu baskı ve korku ortamında, çaresizliklerinden sıyrılmak bir yana bu kaos ve futbol varoluşluğuna açıkça ortak olduklarını müşahede etmekle, bu sistemde seçimleri kazanmak bir yana demokratik bir seçime katılmamızın anlamsız ve hatta dosyamızda mevcut 36 cesur imzanın seçime katılma yeter sayısına ulaşmasının mümkün olamayacağını gördüğüm için, bana ve ilkelerime imza vererek destek olan tüm futbol paydaşlarına şükranlarımı sunmakla, gelinen noktada TFF seçimlerinde aday olmama kararımı Türk futbol kamuoyuyla paylaşırım."

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#TFF#Başkanlık#Adaylık

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