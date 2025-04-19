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İsmail Köybaşı'ndan Beşiktaş'a İzmir'de enfes gol! Kariyerinde bir ilk

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Göztepe#İsmail Köybaşı
İsmail Köybaşından Beşiktaşa İzmirde enfes gol Kariyerinde bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 21:37

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş'ın berabere kaldığı mücadelede İsmail Köybaşı, eski takımına karşı jeneriklik bir gol kaydederek kariyerinde bir ilki başardı.

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Göztepe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada perdeyi 10. dakikada Rafa Silva açtı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe ise İsmail Köybaşı enfes bir gole adını yazdırdı ve kariyerinde bir ilki yaşadı.

İZMİR'DE ENFES GOL

Doğan Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası sol çizgisi önüne buluşan İsmail Köybaşı, gelişine vurduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

TEK TAKIM BEŞİKTAŞ

Bu golle birlikte ise Köybaşı'nın kariyerinde ceza sahası dışından 2 gol attığı tek takım Beşiktaş oldu.

BU SEZON 2. KEZ 

35 yaşındaki sol bek böylelikle ligin 19. haftasında oynanan Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon gol sayısını 2'ye yükseltti.

6 SEZON BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

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İsmail Köybaşı, 2009-2016 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş ve 2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşamıştı.

İşte o gol;

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#Süper Lig#Göztepe#İsmail Köybaşı

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