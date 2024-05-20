İsmail Kartallı Fenerbahçe, Galatasaray derbilerinde bir başka uçuyor

Haberin Devamı

Galatasaray’ı deplasmanda yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, aynı zamanda ezeli rakibi karşısında 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşamış oldu. Geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde çıktığı iki derbide de sarı kırmızılılara 3-0’lık skorlarla mağlup olan Kanarya, İsmail Kartal’ın göreve geldiği bu sezonun ilk yarısında ise 0-0 berabere kalmıştı.

LİGDEKİ 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Sarı lacivertli takım ayrıca ezeli rakibi karşısındaki 3 maçlık gol atamama serisine dün son vermiş oldu. Fenerbahçe’nin başında 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, sarı kırmızılılarla 5’i Süper Lig, 1’i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 6 maça çıktı. Kartal’ın öğrencileri, ligde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. 2014’te TFF Süper Kupa maçını penaltılarla kazanmıştı.