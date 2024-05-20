×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Kartallı Fenerbahçe, Galatasaray derbilerinde bir başka uçuyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
İsmail Kartallı Fenerbahçe, Galatasaray derbilerinde bir başka uçuyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 07:00

İsmail Kartallı Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı 5 lig maçında 3 galibiyet, 1’er beraberlik ve yenilgi yaşarken, 2014’teki TFF Süper Kupa karşılaşmasını penaltılarla kazanmıştı.

Haberin Devamı

Galatasaray’ı deplasmanda yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, aynı zamanda ezeli rakibi karşısında 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşamış oldu. Geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde çıktığı iki derbide de sarı kırmızılılara 3-0’lık skorlarla mağlup olan Kanarya, İsmail Kartal’ın göreve geldiği bu sezonun ilk yarısında ise 0-0 berabere kalmıştı.

 

LİGDEKİ 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Sarı lacivertli takım ayrıca ezeli rakibi karşısındaki 3 maçlık gol atamama serisine dün son vermiş oldu. Fenerbahçe’nin başında 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, sarı kırmızılılarla 5’i Süper Lig, 1’i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 6 maça çıktı. Kartal’ın öğrencileri, ligde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. 2014’te TFF Süper Kupa maçını penaltılarla kazanmıştı.

Gözden KaçmasınDerbide Galatasarayı deviren Fenerbahçeden 15 yıl sonra bir ilk İsmail Kartaldan dikkat çeken başarı...Derbide Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk! İsmail Kartal'dan dikkat çeken başarı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!