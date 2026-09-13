Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yeni beyaz sayfa!

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Fenerbahçe'de Roma maçının ardından İsmail Kartal’ın sürpriz istifasıyla ortaya çıkan sıkıntılar ve geleceğe yönelik endişeler, tecrübeli teknik direktörün dünkü antrenmana çıkmasıyla son buldu. Samandıra’da artık yüzler yeniden gülmeye başladı..

Kartal’ın, “Bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ettim” sözlerinin yarattığı şok dalgası, kendisiyle hemen görüşen başkan Aziz Yıldırım’ın, “İsmail Kartal, ben başkan olduğum sürece kalacak” açıklamasıyla hafiflemişti. Ancak Kartal’ın önceki günkü antrenmana çıkmaması, “Şimdi ne olacak?” sorusuna yol açarken, akşam saatlerinde yapılan, “İsmail Kartal görevinin başında” duyurusu, endişeli havayı büyük ölçüde dağıttı.

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EKİBİYLE BİRLİKTE ANTRENMANI YÖNETTİ

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Kulübün açıklamasında yer aldığı üzere Kartal, sarı lacivertli takımın dün yaptığı antrenmanda ekibiyle birlikte yer aldı. Bu durum, Fenerbahçe’nin resmi sitesinden, “Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor” ifadesiyle duyuruldu. Kulüp tarafından paylaşılan antrenman fotoğraflarında Kartal’ın rahat ve neşeli olması dikkat çekti. Futbolcuların da aynı şekilde yüzlerinin güldüğü görüldü. Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İdman sonrası Gaziantep’e gidecek olan sarı lacivertlilere kentteki taraftarların özel bir karşılama töreni hazırladığı öğrenildi.

"SOSYAL MEDYA İLE İLİŞKİNİ TAMAMEN KES"

Bu arada İsmail Kartal’ın göreve devam kararında başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin pozitif tutumlarının büyük rol oynadığı belirtildi. Yıldırım ve kurmaylarının Kartal’a, “Yaşadığın sıkıntıların farkındayız, görüyoruz. Eleştirilere kulaklarını kapat ve işine devam et. Geçmişi bir kenara bırak. Sosyal medya ile ilişkini tamamen kes” dediği öğrenildi.

Toplantı sırasında Kartal’ın, kendisini istifa noktasına getiren sorunları detaylı biçimde anlattığı, buna karşın yönetimin, “Bütün desteğimizle yanındayız” mesajını verdiği kaydedildi. Sarı lacivertli yöneticilerin Kartal’a, “İmkanlar dahilinde tüm isteklerin yerine getirilecektir” dediği ifade edildi.