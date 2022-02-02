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İsmail Kartal'la herkes orijinal yerinde

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
İsmail Kartalla herkes orijinal yerinde
Süleyman Arat

F.Bahçe teknik direktörü, oyuncularını mevkii dışında oynatmayı düşünmüyor. İsmail Kartal’ın basınla yaptığı sohbetlerinden en önemli eksiğin Aurelio, Emre Belözoğlu ve Josef de Souza gibi hem 6 hem 8 numara oynayabilecek birinin yokluğu olduğu çıkarıldı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, önümüzdeki beş aylık dönem için önemli ipuçları verdi. İşte İsmail Kartal’ın açıklamalarından satır araları: Pereira döneminde Ferdi ve Osayi’nin bek veya ters kanatta görev alması, Novak’ın sağ bek oynaması gibi hamlelerin mecbur kalınmadıkça artık uygulanmayacağı, sahada her mevkiin orijinal oyuncusuna forma vermek istediğini ima eden Kartal, buna örnek olarak da “Osayi ve Ferdi mecbur kalmadıkça artık hep önde oynayacak” dedi.

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SANTRFORU ANMADI

Sohbet toplantısında santrfor transferi isteğinden bahsetmeyen Kartal’ın, Serdar Dursun ve Berisha’yı övmesi golcü transferi yapılmayacağı, eldeki malzemeyle yola devam edileceği şeklinde yorumlandı. Serdar Dursun’un iyi niyetli bir oyuncu olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, “Ne var ne yok veriyor sahada. Berisha da yükselmeye başladı” demişti. ·

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Kartal’ın 6 numara Gustavo ve 8 numara Sosa’yı beğenmediği, Emre Belözoğlu, Aurelio, Appiah, Josef tarzı bir ismin olmamasını en önemli eksik olarak gördüğü de ayrıca yorumlandı.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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