İsmail Kartal'la herkes orijinal yerinde

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, önümüzdeki beş aylık dönem için önemli ipuçları verdi. İşte İsmail Kartal’ın açıklamalarından satır araları: Pereira döneminde Ferdi ve Osayi’nin bek veya ters kanatta görev alması, Novak’ın sağ bek oynaması gibi hamlelerin mecbur kalınmadıkça artık uygulanmayacağı, sahada her mevkiin orijinal oyuncusuna forma vermek istediğini ima eden Kartal, buna örnek olarak da “Osayi ve Ferdi mecbur kalmadıkça artık hep önde oynayacak” dedi.

SANTRFORU ANMADI

Sohbet toplantısında santrfor transferi isteğinden bahsetmeyen Kartal’ın, Serdar Dursun ve Berisha’yı övmesi golcü transferi yapılmayacağı, eldeki malzemeyle yola devam edileceği şeklinde yorumlandı. Serdar Dursun’un iyi niyetli bir oyuncu olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, “Ne var ne yok veriyor sahada. Berisha da yükselmeye başladı” demişti. ·

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Kartal’ın 6 numara Gustavo ve 8 numara Sosa’yı beğenmediği, Emre Belözoğlu, Aurelio, Appiah, Josef tarzı bir ismin olmamasını en önemli eksik olarak gördüğü de ayrıca yorumlandı.