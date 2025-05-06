İsmail Kartal'ın yeni transferi Süper Lig'den! Anlaşmaya vardı

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İran Ligi'nde Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'den bir ismi daha gözüne kestirdi.

Daha önce Serdar Dursun'u kadrosuna katan İsmail Kartal'ın Süper Lig'den bir deneyimli isme daha yöneldiği iddia edildi.

HADERGJONAJ İLE ANLAŞMAYA VARILDI

İran medyasında yer alan bilgilere göre; Persepolis'in Corendon Alanyaspor forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

BIFOUMA DA GİDEBİLİR

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de forma giyen bir diğer isim Thievy Bifouma da gelecek sezon Persepolis forması giyebilir.

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Bu sezon ligde 28 maç sonunda 54 puan toplayan Persepolis, üçüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Tractor FC tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etmişti.