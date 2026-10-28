İsmail Kartal'ın veda sözleri ortaya çıktı: 'Artık psikolojim kaldırmıyor!'

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Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi dün resmen sona erdi. Sarı lacivertli kulüp, görevinden ayrılma talebini bildiren Kartal’ın istifasının kabul edildiğini duyurdu.

2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından kulübe çağrılan İsmail Kartal, burada ilk olarak futbol direktörü Oğuz Çetin’le bir araya geldi.

Kartal, istifa kararı aldığını bildirip gerekçesini şöyle anlattı: “Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum.”

Kulüp istifa kararını resmen açıkladı

Çetin bunun üzerine Kartal’ı başkan Aziz Yıldırım’a götürüp görüştürdü. Yıldırım’ın göreve devam etmesini istediği Kartal, kararından dönmeyeceğini bildirince istifası kabul edildi.

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Daha sonra kulüpten yapılan açıklamada ayrılık kararı şu sözlerle duyuruldu:

“Sayın İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış olup, kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri için İsmail Kartal’a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”

Başkan ‘Kartal kafamda yoktu’ demişti

Daha önce de Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma maçında bazı taraftarların kendisini protesto etmesi üzerine istifa kararı alan Kartal, daha sonra başkan Yıldırım’ın çabaları sonucu göreve devam etmeyi kabul etmişti.

Yıldırım geçtiğimiz cumartesi günü yapılan yüksek divan kurulu toplantısında, “İsmail Kartal benim kafamda yoktu, Aykut Kocaman’ı getirtmemek için her toplantıda laf söylemediniz mi? İsmail Kartal’ı getirin demediniz mi? Ne istiyorsunuz? Mayıs ayı geldiğinde başarısızsa, benim gelmeyeceğim gibi bir daha buraya gelemez” demişti.

9 MAÇTA 3 YENiLGi YAŞADI

Kartal 2014-15 sezonunu G.Saray’ın ardından 2. bitirdi. 2021-22’de 2. yarı görev alırken, takım Trabzon’un peşinden ikinci oldu. 2023-24’te 3. Kartal döneminde de F.Bahçe, G.Saray’ın ardından yine 2.’liği elde etti. Bu sezon ise 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ile takımı 5. sırada bıraktı. Kartal toplam 143 resmi maçta 95 galibiyet, 27 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

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TAKIM KUYT’A EMANET

Kartal’ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetiminin takımı geçici olarak Dirk Kuyt’a emanet edeceği öğrenildi. Kartal’ın ekibinde yer alan isimlerden olan Hollandalı çalıştırıcının ilk olarak Göztepe ve Liverpool maçlarında takımın başında olması bekleniyor. Milli araya kadar yeni hoca gelmezse Çorum ve Kocaeli maçlarında da Kuyt görev yapacak.

ADAYLAR AVCI, DEMiREL, MONTELLA VE BELÖZOĞLU

Öte yandan İsmail Kartal sonrası teknik direktör adayları arasında daha önce Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Vincenzo Montella isimlerinin öne çıktığı ifade edildi.