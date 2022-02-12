İsmail Kartal'ın "santrfor" tercihi belli, Giresunspor'un Muhammed Gümüşkaya kararı! Öne çıkan iddaa...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme İşgal açıklamasından sonra duyuruldu: Kritik görüşme için tarih verildiRusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! İşgal açıklamasından sonra duyuruldu: Kritik görüşme için tarih verildi#Rusya
Altay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurduAltay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurdu! #Gedson Fernandes
Son dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş olduSon dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş oldu#Nureddin Nebati
Üniversiteye giriş sınavında yeni dönem YÖK duyurdu: Baraj kalktıÜniversiteye giriş sınavında yeni dönem! YÖK duyurdu: Baraj kalktı#YÖK
Sedef Kabaş için istenen ceza belli olduSedef Kabaş için istenen ceza belli oldu#Sedef Kabaş
Tablo güncellendi Bakan Kocadan TURKOVAC çağrısı: Zaman kaybetmeyinTablo güncellendi! Bakan Koca'dan TURKOVAC çağrısı: Zaman kaybetmeyin#Fahrettin Koca
Porto - Sporting Lizbon maçında büyük kavga Pepe fitili ateşledi, 5 kırmızı kart çıktıPorto - Sporting Lizbon maçında büyük kavga! Pepe fitili ateşledi, 5 kırmızı kart çıktı#Porto
Galatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı Uyumaktan çok korktumGalatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı! "Uyumaktan çok korktum"#Omar Elabdellaoui
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldıkBakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık#Fatih Dönmez
Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi Film senaryosu gibi...Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi! Film senaryosu gibi...#MİT
Haydar Dümen hayatını kaybettiHaydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Haydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci 45’ini yaşamak isterimHaydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci '45’ini yaşamak isterim'#Haydar Dümen
Şaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorumŞaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorum#Onur Seyit Yaran
Beni toprağa sen gömeceksin O akşam hüngür hüngür ağladım'Beni toprağa sen gömeceksin' O akşam hüngür hüngür ağladım! #Hera Aslan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

İsmail Kartal'ın "santrfor" tercihi belli, Giresunspor'un Muhammed Gümüşkaya kararı! Öne çıkan iddaa...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
İsmail Kartalın santrfor tercihi belli, Giresunsporun Muhammed Gümüşkaya kararı Öne çıkan iddaa...

Ligde liderin 20 puan gerisinde kalan ve kupadan elenen Fenerbahçe, düşmemek için çabalayan Giresunspor'a Çotanak Stadyumu'nda konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

GİRESUNSPOR

Son 7 maçında sadece 4 puan toplayabilen Giresunspor, düşme hattının sadece 1 puan üzerinde 25. haftaya giriyor.

Üst üste 5 maç kaçıran Emre Taşdemir ve sezonu kapatan Erol Can Akdağ dışında takımda göze çarpan eksik yok. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'la oynadıkları karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanıp kenara gelen Flavio iyileşti, maç kadrosundaki yerini alacak.

TD Hakan Keleş'in Fenerbahçe'den kiraladıkları Muhammed Gümüşkaya'ya ilk 11'de olmasa da maç içinde forma vermesi bekleniyor.

Bir diğer yeni transfer, "10 numara" Chiquinho da mücadelenin gidişatına göre süre alacaktır. İlk 11'in hücum merkezi, daha önceki maçlarda olduğu gibi Fousseni Diabate olacaktır.

Cezası sona eren Joey Pelupessy, Flavio'nun tam olarak hazır olmaması durumunda Hamidou Traore'nin orta alandaki partneri olarak görev yapar.

Haberin Devamı

Hayrullah Bilazer de sakatlıktan çıktığı için sağ bekte Hayrullah, orta alanda Zeki Yavru izleme olasılığımız yüksek değil. Zeki yavru sağ bekte devam eder...

FENERBAHÇE

Süper Lig'de Başakşehir'e kaybedip lider Trabzonspor'un 20 puan gerisine düşen, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a yenilip saf dışı kalan Fenerbahçe'nin ise deplasman kafilesinde 6 isim yer almadı.

Miguel Crespo cezalı; Ozan Tufan ve Mesut Özil riske edilmedi. İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Luiz Gustavo sakat.

30 Ekim 2021'deki Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, o tarihten bugüne ilk kez maç kadrosunda yer alacak. İlk 11'de yine Berke Özer'in oynaması bekleniyor.

TD İsmail Kartal sol bekte Ferdi Kadıoğlu ile devam edecek. Stoperde "Szalai & Kim" ikilisi olacak. Orta alanda Crespo ve Ozan'ın yokluğunda "Sosa & Mert Hakan" ikilisini görebiliriz.

Kupa maçında kaçırdığı gollerden sonra Mergim Berisha ilk 11'de olmayacaktır. En ileride Serdar Dursun izleriz. Sağ kanatta Bright Osayi-Samuel, sol kanatta Enner Valencia olur.

İsmail Kartalın santrfor tercihi belli, Giresunsporun Muhammed Gümüşkaya kararı Öne çıkan iddaa...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Giresunspor'un ligde oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 11 gol)

Haberin Devamı

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 9 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Giresunspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Fenerbahçe kazanır" tercihine 1,95 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,06'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,72 iken Misli.com'da 1,82!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

Haberin Devamı

%60'lık kesim ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyeti olan sarı-lacivertli ekibin yanında...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Herkes Misli.com'da sen neredesin? SÜPER ORAN Misli.com'da, hemen üye ol...

İsmail Kartalın santrfor tercihi belli, Giresunsporun Muhammed Gümüşkaya kararı Öne çıkan iddaa...

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Min-jae Kim'in K-League'de oynarken attığı golleri hatırlayalım...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse