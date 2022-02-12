İsmail Kartal'ın "santrfor" tercihi belli, Giresunspor'un Muhammed Gümüşkaya kararı! Öne çıkan iddaa...

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GİRESUNSPOR

Son 7 maçında sadece 4 puan toplayabilen Giresunspor, düşme hattının sadece 1 puan üzerinde 25. haftaya giriyor.

Üst üste 5 maç kaçıran Emre Taşdemir ve sezonu kapatan Erol Can Akdağ dışında takımda göze çarpan eksik yok. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'la oynadıkları karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanıp kenara gelen Flavio iyileşti, maç kadrosundaki yerini alacak.

TD Hakan Keleş'in Fenerbahçe'den kiraladıkları Muhammed Gümüşkaya'ya ilk 11'de olmasa da maç içinde forma vermesi bekleniyor.

Bir diğer yeni transfer, "10 numara" Chiquinho da mücadelenin gidişatına göre süre alacaktır. İlk 11'in hücum merkezi, daha önceki maçlarda olduğu gibi Fousseni Diabate olacaktır.

Cezası sona eren Joey Pelupessy, Flavio'nun tam olarak hazır olmaması durumunda Hamidou Traore'nin orta alandaki partneri olarak görev yapar.

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Hayrullah Bilazer de sakatlıktan çıktığı için sağ bekte Hayrullah, orta alanda Zeki Yavru izleme olasılığımız yüksek değil. Zeki yavru sağ bekte devam eder...

FENERBAHÇE

Süper Lig'de Başakşehir'e kaybedip lider Trabzonspor'un 20 puan gerisine düşen, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a yenilip saf dışı kalan Fenerbahçe'nin ise deplasman kafilesinde 6 isim yer almadı.

Miguel Crespo cezalı; Ozan Tufan ve Mesut Özil riske edilmedi. İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Luiz Gustavo sakat.

30 Ekim 2021'deki Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır, o tarihten bugüne ilk kez maç kadrosunda yer alacak. İlk 11'de yine Berke Özer'in oynaması bekleniyor.

TD İsmail Kartal sol bekte Ferdi Kadıoğlu ile devam edecek. Stoperde "Szalai & Kim" ikilisi olacak. Orta alanda Crespo ve Ozan'ın yokluğunda "Sosa & Mert Hakan" ikilisini görebiliriz.

Kupa maçında kaçırdığı gollerden sonra Mergim Berisha ilk 11'de olmayacaktır. En ileride Serdar Dursun izleriz. Sağ kanatta Bright Osayi-Samuel, sol kanatta Enner Valencia olur.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Giresunspor'un ligde oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ALT" bitti. (6 maç - 11 gol)

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- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 9 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

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Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Min-jae Kim'in K-League'de oynarken attığı golleri hatırlayalım...