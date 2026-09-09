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İsmail Kartal'ın Roma planı belli oldu: Başrolü Greenwood oynayacak!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Roma
İsmail Kartalın Roma planı belli oldu: Başrolü Greenwood oynayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 08:15

Eleme turlarında gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi vizesi almasında büyük katkı sağlayan Mason Greenwood, Devler Ligi'ndeki ilk sınav olan AS Roma maçında da kritik bir rol üstlenecek. İşte detaylar...

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Fenerbahçe’nin bu yaz en çok ses getiren transferi Mason Greenwood oldu. Seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi, yıldız futbolcuyla her konuda anlaştığını açıklamış, ancak seçimi kaybetmişti. Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, taraftarın çok istediği Greenwood’a imza attırmıştı.

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GASPERİNİ ÇOK İSTEMİŞTİ

İngiliz oyuncuyu takımında görmeyi hayal eden bir isim daha vardı: Gian Piero Gasrepini... Roma’nın teknik patronu, şimdi Mason Greenwood’a rakip olacak ve takımının onu durdurması için çalışacak.

Asensio’nun sakatlığı, Lukaku’nun bir türlü hazır hale gelememesi nedeniyle Mason Greenwood, yarınki kritik maçta Fenerbahçe’nin en önemli hücum kozu olacak.

İsmail Kartalın Roma planı belli oldu: Başrolü Greenwood oynayacak

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İSMAİL KARTAL ÖZEL İLGİLENİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal, Roma mücadelesi öncesi öğrencisiyle yakından ilgileniyor. Kartal, Greenwood’u sadece taktik olarak hazırlamıyor. Deneyimli teknik adam, İngiliz yıldıza ne kadar çok inandığını anlatarak öz güvenini de yükseltmeye çalışıyor.

İsmail Kartalın Roma planı belli oldu: Başrolü Greenwood oynayacak

SAHADA ÖZGÜR OLACAK

Mason Greenwood, Roma karşısında kendi pozisyonu olan sağ kanatta ya da forvet arkasında görev yapacak. İsmail Kartal, son taktik idmanın ardından bu konudaki kararını verecek. Ancak yıldız futbolcu, pozisyonu ne olursa olsun sahada özgür bir şekilde hareket edecek.

İsmail Kartalın Roma planı belli oldu: Başrolü Greenwood oynayacak

ROMA'YI YAKMAYA HAZIR

Kartal, öğrencisine Fenerbahçe’nin ataklarını yönlendirme rolünü de verdi. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Lyon ve Sturm Graz’a karşı harika birer gol kaydeden Greenwood, Roma’yı da yakmaya hazır.

İsmail Kartalın Roma planı belli oldu: Başrolü Greenwood oynayacak

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DEV MAÇA LYON TAKTİĞİ

Fenerbahçe için Roma maçı son derece kritik. Beşiktaş yenilgisinin hemen ardından, sezona müthiş formda başlayan bir rakiple oynamak işleri zorlaştırıyor. Üstelik takımın önemli isimlerinden Guendouzi cezalı, Asensio ise oynamak için hazır değil. İsmail Kartal, tüm bu olumsuzluklara rağmen güçlü rakibinden puan alabileceklerine inanıyor. Kartal, mücadele iç sahada oynanacak olmasına rağmen Lyon deplasmanındaki oyun planına yakın bir taktik anlayışı benimsemeyi planlıyor. Skriniar, derbi yenilgisi sonrası eleştirilerde bulunmuş, “Daha kompakt kalmalı, bu kadar açık alan vermemeliyiz” demişti. Lyon rövanşında tam da bunu uygulayan bir Fenerbahçe vardı. Tecrübeli teknik adam, Roma maçında takım boyunu kısa tutup, önde baskı yapmak yerine rakibi orta sahada karşılamayı planlıyor.

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İsmail Kartalın Roma planı belli oldu: Başrolü Greenwood oynayacak

MALEN'LE ADAM ADAMA

İtalyan devinin formda yıldızı Donyel Malen’e adam adama markaj uygulanması bekleniyor. Fenerbahçe’nin hücumdaki en büyük kozu ise duran toplar olacak. Sarı-Lacivertliler, taktik idmanlarda korner ve ceza sahası çevresinden kazanılacak serbest vuruşlar için organizasyonlar üzerinde durdu. İsmail Kartal ayrıca 3’lü savunmayla oynayan Roma’yı hızlı kanat ataklarıyla vurmaya çalışacak.

İsmail Kartalın Roma planı belli oldu: Başrolü Greenwood oynayacak

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Roma, 10 Eylül Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Roma

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