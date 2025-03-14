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İsmail Kartal'ın Persepolis'i Serdar Dursun'un golüyle kazandı!

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#İsmail Kartal#Serdar Dursun#Persepolis
İsmail Kartalın Persepolisi Serdar Dursunun golüyle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 20:28

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Ligi'nin 23. hatasında konuk ettiği Malavan'ı 2-0 mağlup etti.

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Persepolis ile Malavan, İran Ligi'nin 23. hatasında kozlarını paylaştı.

Son oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Persepolis'e galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Alipour ve 67. dakikada Serdar Dursun attı.

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Geçtiğimiz hafta da gol sevinci yaşayan Serdar Dursun, çıktığı 8. maçında 3. golünü kaydetti.

Öte yandan ligde 7 maçta 5. galibiyetini alan İsmail Kartal'ın yenilmezlik serisi devam etti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 47'ye yükselten Persepolis, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Persepolis gelecek hafta İran Ligi'nde deplasmanda Shams Azar'ın konuğu olacak.

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#İsmail Kartal#Serdar Dursun#Persepolis

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