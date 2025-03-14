İsmail Kartal'ın Persepolis'i Serdar Dursun'un golüyle kazandı!

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Persepolis ile Malavan, İran Ligi'nin 23. hatasında kozlarını paylaştı.
Son oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, mücadeleyi 2-0 kazandı.
Persepolis'e galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Alipour ve 67. dakikada Serdar Dursun attı.
Geçtiğimiz hafta da gol sevinci yaşayan Serdar Dursun, çıktığı 8. maçında 3. golünü kaydetti.
Öte yandan ligde 7 maçta 5. galibiyetini alan İsmail Kartal'ın yenilmezlik serisi devam etti.
Bu galibiyetle birlikte puanını 47'ye yükselten Persepolis, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Persepolis gelecek hafta İran Ligi'nde deplasmanda Shams Azar'ın konuğu olacak.