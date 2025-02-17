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İsmail Kartal'ın Persepolis'i Şampiyonlar Ligi'nde işini zora soktu! Serdar Dursun...

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#İsmail Kartal#Serdar Dursun#Persepolis
İsmail Kartalın Persepolisi Şampiyonlar Liginde işini zora soktu Serdar Dursun...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 21:04

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu’nun son haftasında İsmail Kartal'ın yönettiği, İran ekibi Persepolis, gruptan çıkmayı garantileyen Al-Nassr'ı konuk etti. Serdar Dursun'un forma giydiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

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Persepolis ile Al-Nassr, Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu’nun son haftasında karşı karşıya geldi.

Azadi Stadyumu'nda oynana müsabakada gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı.

Öte yandan konuk ekipte mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu Serdar Dursun, 82 dakika sahada kaldı.

İsmail Kartal, yeni takımıyla dördüncü maçında 2. beraberliğini elde etti.. Kartal, daha önce oynadığı üç karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşamıştı.

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Bu sonucun ardından Persepolis, grubu 7 puan ile tamamladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, aynı zamanda maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor. İran ekibi grupta oynanacak diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Al-Nassr ise 3. basamakta 17 puan ile grup aşamasını bitirdi.

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Gruptan çıkmayı garantileyen Al-Nassr'da Teknik Direktör Stefano pioli, karşılaşmaya rotasyonlu bir kadro ile çıktı ve Ronaldo'yu müsabaka listesine yazmadı. 

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#İsmail Kartal#Serdar Dursun#Persepolis

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