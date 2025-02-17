İsmail Kartal'ın Persepolis'i Şampiyonlar Ligi'nde işini zora soktu! Serdar Dursun...

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Persepolis ile Al-Nassr, Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu’nun son haftasında karşı karşıya geldi.

Azadi Stadyumu'nda oynana müsabakada gol sesi çıkmadı ve taraflar puanları paylaştı.

Öte yandan konuk ekipte mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu Serdar Dursun, 82 dakika sahada kaldı.

İsmail Kartal, yeni takımıyla dördüncü maçında 2. beraberliğini elde etti.. Kartal, daha önce oynadığı üç karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Bu sonucun ardından Persepolis, grubu 7 puan ile tamamladı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, aynı zamanda maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor. İran ekibi grupta oynanacak diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Al-Nassr ise 3. basamakta 17 puan ile grup aşamasını bitirdi.

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Gruptan çıkmayı garantileyen Al-Nassr'da Teknik Direktör Stefano pioli, karşılaşmaya rotasyonlu bir kadro ile çıktı ve Ronaldo'yu müsabaka listesine yazmadı.