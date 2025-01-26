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İsmail Kartal'ın Persepolis kariyeri galibiyetle başladı! 10 kişiyle lideri devirdiler

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#İsmail Kartal#Persepolis#İran Pers Körfez Pro Ligi
İsmail Kartalın Persepolis kariyeri galibiyetle başladı 10 kişiyle lideri devirdiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 17:21

İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, lider Tractor'ü 2-0 mağlup etti.

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İran Ligi'nin 17. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, lider Tractor'ü konuk etti.

Kartal'ın öğrencileri zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılmayı başardı. Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafaei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti.

Persepolis, Mohammad Khodabandelou'nun 45+10. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi mücadele etti.

Bu sonucun ardından Persepolis 33 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Bu sezon deplasmandaki ilk mağlubiyetini alan lider Tractor ise 35 puanda kaldı.

Lider ile puan farkını 2'ye indiren Persepolis, İran Ligi'nin 18. haftasında Foolad Khuzestan'a konuk olacak.

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#İsmail Kartal#Persepolis#İran Pers Körfez Pro Ligi

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