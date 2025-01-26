İsmail Kartal'ın Persepolis kariyeri galibiyetle başladı! 10 kişiyle lideri devirdiler

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İran Ligi'nin 17. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, lider Tractor'ü konuk etti.

Kartal'ın öğrencileri zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılmayı başardı. Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Soroush Rafaei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani kaydetti.

Persepolis, Mohammad Khodabandelou'nun 45+10. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi mücadele etti.

Bu sonucun ardından Persepolis 33 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Bu sezon deplasmandaki ilk mağlubiyetini alan lider Tractor ise 35 puanda kaldı.

Lider ile puan farkını 2'ye indiren Persepolis, İran Ligi'nin 18. haftasında Foolad Khuzestan'a konuk olacak.