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İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, Türk futbol tarihine geçti!

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
İsmail Kartalın Fenerbahçesi, Türk futbol tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 07:00

Trabzon maçı sonrasındaki olaylar ve ardından yaşanan tartışmalara rağmen F.Bahçe’yi ayakta tutarken tarihi bir rekora imza attı. Sarı lacivertliler bu sezon 31’i ligde (83 gol), 14’ü Konferans Ligi’nde (37 gol), 3’ü de Türkiye Kupası’nda (8 gol) olmak üzere 48 maçta toplamda 128 kez ağları havalandırdı. Fenerbahçe böylece Türk futbol tarihinin bir sezonda en çok gol atan takımı olmayı başardı.

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Trabzon maçından sonra 17 günlük milli ara boyunca yaşanan gerilimli atmosferden oyuncularını uzak tutmayı başaran, Samandıra’ya futbol dışı hiçbir düşünceyi sokmayan İsmail Kartal zor süreci başarıyla yönetmenin karşılığını Adana Demir maçında aldı. Sarı lacivertliler 4-2 galip gelirken, Türk futbol tarihine de adını altın harflerle yazdırdı.

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ÖNCEKi REKOR 126 GOLDÜ

Kanarya, bu sezon 31’i ligde (83 gol), 14’ü Konferans Ligi’nde (37 gol), 3’ü de Türkiye Kupası’nda (8 gol) olmak üzere 48 maçta toplamda 128 kez ağları havalandırdı.

İsmail Kartalın Fenerbahçesi, Türk futbol tarihine geçti

Fenerbahçe böylece Türk futbol tarihinin bir sezonda en çok gol atan takımı oldu. Önceki rekorun ortaklaşa sahipleri 1999-2000 sezonunda Galatasaray ve 2022-23’te 126’şar golle Fenerbahçe’ydi. İki takım da söz konusu sezonlarda 56 maçta bu sayıya ulaşırken İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’sine ise rekor için 48 maç yetti.

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Süper Lig’in en skorer (83) takımı olan Fenerbahçe bu sezon ligde 10. kez 4 ve üzeri gol atarak kazanmayı başardı.

LiGDE 20 MAÇTIR YENiLMiYOR

Ligde son 9 maçta 2 ve üzeri gol atan Kanarya daha uzun bir seriyi en son 2006’da 10 karşılaşmalık dönemde yaşadı. Ayrıca ligde üst üste 6. galibiyetini alan Kanarya yenilmezlik serisini de 20 maça çıkardı (16G, 4B).

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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