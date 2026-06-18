İsmail Kartal'ın 4. Fenerbahçe serüveni resmen başladı! Unutulmaz 99 puanlı sezonun mimarı, Galatasaray'ı solladı

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Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu için teknik direktörlüğe getirdiği İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbol takımında dördüncü kez bu görevi üstlenecek.

İsmail Kartal, 2014-2015, 2021-2022 (yarım sezon) ve 2023-2024 sezonlarında da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü yapmıştı.

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Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.

FENERBAHÇE'DE 10 YIL FORMA GİYDİ

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İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 1983-1993 yıllarında olmak üzere 10 yıl forma giydi.

Kartal, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından 1998-1999 sezonunda Alman teknik adam Joachim Löw'ün yardımcısı olarak A takımda görev aldı.

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 2010-2013 yıllarında Aykut Kocaman'ın, 2013-2014'te ise Ersun Yanal'ın yardımcılığını üstlendi. Kartal, 4 sezonluk bu süreçte 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Kartal, 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımın başına geçti.

Deneyimli teknik adam, ikinci tamamladıkları 2014-2015 sezonunun 34. ve son haftasında oynanan Kasımpaşa müsabakasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den sonra Konyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor'da görev yaptı.

Kartal, 2025 yılının ocak ayında İran ekibi Persepolis'in başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.

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UNUTULMAZ 99 PUANLI SEZON, GALATASARAY'DAN ÇOK GOL ATTI

İsmail Kartal, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe ile tarihi bir başarı yakalamıştı. 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın ardından 99 puanla 2. olmasına karşın o sezon sarı lacivertliler, 99 golü rakip ağlara göndermişti. Galatasaray ise 92 gol ile bu kulvarda 2. sırada yer almıştı.

Bununla beraber oynadığı 38 müsabakada 31 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, sezon içerisinde sadece 1 mağlubiyet almıştı.

KONFERANS LİGİ'NDE YARI FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜ

İsmail Kartallı 2023-24 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de Çeyrek Finale kalma başarısı göstermişti.

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Sarı kanaryalar, ilk maçta Yunanistan'dan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Turun rövanşında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Olympiakos'u ağırlayan Fenerbahçe, normal süresi 1-0 mağlubiyetle tamamlanan maçta seri penaltı atışlarıyla 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Bununla beraber Olympiakos, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi şampiyonu olmuştu.

İsmail Kartal, Fenerbahçe başında 125 maça çıkarken 86 galibiyet, 22 beraberlik 17 mağlubiyet elde etti. Öte yandan İsmail Kartallı Fenerbahçe, toplamda rakip ağlara 282 gol attı ve kalesinde 121 gol gördü.