İsmail Kartal'dan Trnava maçı öncesinde fikstür tepkisi ve Rodrigo Becao cevabı!

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Temsilcimiz Fenerbahçe ile Slovakya ekibi Spartak Trnava, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son hafta maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka, perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde diğer maçın sonucuna bakmadan bir üst tura yükselmeyi garantileyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci, kritik maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

MAÇLARIN ERTELENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan erteleme kararı hakkında konuşan İsmail Kartal, "Pazartesi akşamı yaşanan olaydan dolayı Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına tekrardan geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu ve bunun gibi olaylar (saldırı) bir daha yaşanmaz. Bu fikstür ve alınan kararlar, federasyon tarafından gerçekleştirildi. Kulüp tarafından yorumlanmalı. Şu anda federasyonun aldığı kararı değiştirebilecek gücümüz yok. Bunu daha derin bir şekilde araştırırsanız şimdi biz deplasmanda oynayacağız. Kulübün alması gereken kararlar var, ben bir şey diyemem." dedi.

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"BECAO, OCAK AYININ ORTALARINDA İDMANLARA BAŞLAR"

Sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun son durumuna dair bilgi veren Kartal, "Becao'nun durumu biraz daha uzun süreceği için gün gün bakıyoruz. Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KAHVECİ: "GEÇEN SENE SİSTEMİMİZ DEĞİŞİKTİ"





İrfan Can Kahveci ise oynadığı mevki hakkında, "Maçı kazanarak gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. İsmail Hoca'nın oyun sisteminin benim skorer olmamda katkısı büyük. Geçen sene de kanat oynuyordum ama oyun sistemimiz değişikti. 8 numarada oynamaktan büyük keyif alıyorum ama takıma nerede faydam oluyorsa orada elimden geleni yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.