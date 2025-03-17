İsmail Kartal'dan olay yaratan şampiyonluk açıklaması!

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İran Süper Lig'i ekiplerinden Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

"LİGİN EN YAŞLI TAKIMIYIZ"

Göreve geldikten sonra başarılı bir performans sergileyen İsmail Kartal, "Geldiğimden beri ligin zor ekipleriyle oynadık, ligin en yaşlı takımıyız ancak geldiğimde taraftara güzel futbol ve pozitif futbol oynatacağıma dair söz vermiştim şimdi bunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

"TARAFTARIMIZ BİZİ KISA ZAMAN İÇİNDE ÇOK SEVDİ, BENİMSEDİ"

Tesisleşme konusunda sıkıntıları olduğunu söyleyen Kartal, "Şu an burada tek sorun tesis çok büyük bir kulüp ancak tesis konusunda sıkıntılarımız var. Yöneticilerimize tesislerin daha iyi olması gerektiğini daha iyi bir ortam olması gerektiğini söyledim bunun üzerine yeni bir yere taşındık. Taraftarımız bizi kısa zaman içinde çok sevdi benimsedi. İki aydır Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz. Otelden tesislere, tesislerden otele gidiyoruz. Taraftarımız bize inanıyor, güveniyor. Oyuncular bize teşekkür ediyorlar gerek yaptığımız antrenmanlarda yaptıklarımızdan dolayı gerekse tesisleşme konusunda attığımız adımlardan dolayı memnuniyetlerini ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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"SERDAR DURSUN İNANDIĞIM BİR OYUNCU"

Serdar Dursun hakkında konuşan Kartal, "Serdar Dursun inandığım bir oyuncu. Oyun sistemime uyan bir futbolcu Ona 'oynayacağın bir takıma gel' dedim İran'ı anlattım o da kabul etti. Taraftar da onu çok sevdi. Serdar burada umarım gollerini atmaya devam eder ve bir kaç yıl daha burada kalır" şeklinde konuştu.

SÜPER LİG'DE KİM ŞAMPİYON OLUR?

Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili düşünceleri sorulan İsmail Kartal, "Hak eden kazansın diyorum" sözlerini sarf etti.

Kartal'ın bu açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA TRACTOR'U TAKİP EDİYORLAR

İsmail Kartal, Persepolis'in başında ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Başarılı teknik adam lig maçlarında 2.33 puan ortalaması yakaladı.

İran Ligi'nde bitime 7 hafta kala Persepolis, bir maçı eksik olan 48 puanlı Tractor Sazi'nin ardında, 47 puanla 2. sırada yer alıyor.