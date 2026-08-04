İsmail Kartal'dan Muriqi ve Kante müjdesi!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonlar Ligi güzel bir lig... Futbolun en üst seviyesi. Her maç final havasında geçiyor. Bu maçı kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz."

"Sturm Graz iyi bir takım. Güçlerinin bilincindeyiz ama takım olarak çok iyi hazırlandık. Yeni teknik adamları ile farklı bir sistemle oynuyorlar. Genç ve koşan bir takım. Mücadele güçleri yüksek."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ"

"Şampiyonlar Ligi hepimizde bir heyecan yaratıyor. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz."

OOSTERWOLDE NEDEN SOL BEK OYNATILDI?

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Oosterwolde daha önce de sol bekti. Ake var, Skriniar var kaptanlarımız. En yatkın, en hazır oyuncu olduğundan dolayı sol bekte oynattık.

MURIQI KADROYA EKLENECEK Mİ?

Muriqi'yi kadroya alacağız. 12'ye kadar vaktimiz var. Kadromuzda olacak.

Biz ekip olarak bütün oyuncularımızdan çok memnunuz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz, yardımcı hocalarımla birlikte gece gündüz düşünüyoruz. Takımımızdaki bütün oyuncular çok değerli. Her hafta, her maça göre planlama yapıyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hepsi çok kaliteli oyuncular.

KANTE'NİN SON DURUMU

Kante bizimle beraber 10. antrenmanına çıkacak. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Hep birlikte yarınki maça odaklandık. Sahayı düşünüyoruz. Bütün oyuncularımız hazır durumda. Bu gece kadroya eklenecek.

Fiziksel olarak yükselişteyiz, daha da gelişiyoruz. Biz futbol oynamaya çalışan bir ekibiz, pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Biz kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz.

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SKRINIAR: AKE HARİKA BİR OYUNCU

"Bu maçın bizler için, taraftarlarımız için, camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yarın oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Harika bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Avantajlı bir skor alarak kazanmak istiyoruz.

Buraya geldiğim ilk andan itibaren onların ne kadar harika bir taraftar olduğunu biliyordum. Yarın onların önünde iyi sonuç alarak gururlandırmak istiyoruz.

Onun (Ake) gösterdiği performans benim için sürpriz olmadı. Onun ne kadar harika bir futbolcu olduğunu biliyordum. Onunla oynamak bana iyi hissettiriyor.

Birlikte oynayalı uzun süre olmadı ama takım olarak çok çalışıyoruz ki daha iyi olalım.

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Şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkardık. Geliştireceğimiz şeyler var. Her zaman daha iyi olmak istiyoruz."