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İsmail Kartal'dan maç sonu 'zemin' tepkisi: 'Herkes gördü'

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
İsmail Kartaldan maç sonu zemin tepkisi: Herkes gördü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 22:47

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Galibiyet için her şeyi yaptık ama sadece gol atamadık. Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız.

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ZEMİN TEPKİSİ

İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık.

GOLÜ ATAMADIK

Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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