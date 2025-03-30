İsmail Kartal'dan maç sonu olay hareket! 'Daha önce görmediğim şeyler görüyorum!'

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İran Ligi'nin 24. haftasında Shams Azar ile Persepolis kozlarını paylaştı. Müsabakayı Shams Azar 3-2 kazanırken İsmail Kartal'ın maçın bitimiyle yaptığı hareket gündem oldu.

Ev sahibi ekip galibiyeti 13. dakikada Fakhrian, 55. dakikada Komar ve 79. dakikada Azadeh'in golleriyle buldu. Persepolis'e ise 25. dakikada Serdar Dursun, 85. dakikada Sarlak'ın golleri yeterli olmadı.

SERDAR DURSUN ATMAYA DEVAM EDİYOR

Son oynadığı iki maçta da gol sevinci yaşayan Serdar Dursun, karşılaşmanın 25. dakikadasın da rakip takım ağlarını bir kez daha sarstı ve çıktığı 9. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.

İLK KEZ KAYBETTİ

İsmail Kartal, Persepolis başında İran Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini Shams Azar deplasmanında aldı. Kartal, bu maçtan önce çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.

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RAKİP HOCANIN ELİNİ SIKMADI

İsmail Kartal, mağlubiyetin ardından Shams Azar Qazvin maçının ardından rakip takımın hocası Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayı reddetti.

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİM ŞEYLER GÖRÜYORUM"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Her maçta rakip yedek kulübesi hakemin üzerinde baskı kuruyor. Daha önce görmediğim şeyler görüyorum, bunlar normal değil. Kaybettiğimiz doğru ve rakibi tebrik ediyoruz ama hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Kartal, "Persepolis sahaya her çıktığında savaşmalı ve iyi oynamalı. Biz futbol oynayan bir takımız." dedi.