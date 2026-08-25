İsmail Kartal'dan Lyon maçı öncesi Şampiyonlar Ligi açıklaması: Cesur olun dedim!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'a konuk olacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YÜKSELİŞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

"Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz."

"BİRİLKTE OYNAYIN VE CESUR OLUN DEDİM"

Oyunculara "Birlikte oynayın ve cesur olun" dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız."

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"İKİ TAKIM İÇİN DE KOLAY OLMAYACAK"

"Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."

"TFF KABUL ETMEDİ, MAĞDUR OLDUK!"

"Gençlerbirliği maçından 2.5 gün sonra Lyon maçına çıktık. Lyon ise 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Lyon, yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Dünyanın her yerinde olabilir. Biz kulüp olarak maçın Gençlerbirliği maçının ertelenmesini istedik ama kabul edilmedi. Kulüp olarak mağdur olduk. Ancak biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Maça konsantreyiz. Yarın turu geçmek istiyoruz."

SAKATLIK AÇIKLAMASI!

"Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama takımda oynamayan oyuncularımız için bu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak, sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak. Biz buraya en iyisini yapmaya geldik. Lyon'a göre matematiklerimiz var. Her şeye çalışıyoruz, antrenman yapacağız ve ekip arkadaşlarımızla en doğru 11 için karar vereceğiz."





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MURIQI: "ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇIKACAĞIZ"

Mücadelenin Fenerbahçe ve Türk futbolu açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Muriqi, "Fenerbahçe ve Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız. Ligden sonra hazırlanmak için çok fazla fırsatımız olmadı ancak hocamızın bizden neler istediğini biliyoruz. Tecrübemizle ve Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN BENİM GOL ATMAM DEĞİL"

Bireysel performansından çok takımın alacağı sonucun önemli olduğunu belirten Kosovalı santrfor, "Önemli olan benim gol atmam değil, maçı kazanmamız. Rakip stoperlere karşı yine çalışıyorum. İnşallah bir kez daha üstünlük kuracağım." dedi.

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SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Yaşadığı sakatlığın ardından henüz tam ritmini bulamadığını dile getiren Muriqi, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Önümüzde bir hazırlık dönemi olmadığı için zorlanıyorum ancak maç oynadıkça kendimi bulacağım. Oynayacağım dakikaya göre her şey belli olacak." şeklinde konuştu.