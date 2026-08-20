İsmail Kartal'dan Konyaspor maçı öncesi Asensio kararı!

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Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda konuk olduğu Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, ikinci hafta sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON KARARI

Sarı-Lacivertliler, cumartesi Konyaspor’la oynadıktan sonra çarşamba günü Lyon rövanşına çıkacak. İsmail Kartal, ligde yine 11’de değişime gitmeyi planlıyor ancak bu kez rotasyon daha hafif olacak.

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ASENSIO VE NENE İLK 11'E

Konya karşısında Kerem ve Muriqi’in yerine Nene ile Asensio’nun görev yapması bekleniyor. Hücum hattının dışında sol bekte Brown’ın yerine Levent’in şans bulma ihtimali var.

LUKAKU'NUN SÜRESİ ARTACAK

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Öte yandan Lyon maçında 82’de oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika süre alan Romelu Lukaku’nun dakikaları da artacak.

İsmail Kartal, maçın gidişatına göre dünyaca ünlü yıldızı 60 ile 70. dakikalar arasında oyuna almayı planlıyor.