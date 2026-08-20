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İsmail Kartal'dan Konyaspor maçı öncesi Asensio kararı!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#İsmail Kartal
İsmail Kartaldan Konyaspor maçı öncesi Asensio kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 12:34

Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lyon maçı için yeniden rotasyon yapmayı planlıyor. İşte detaylar...

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Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda konuk olduğu Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, ikinci hafta sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON KARARI

Sarı-Lacivertliler, cumartesi Konyaspor’la oynadıktan sonra çarşamba günü Lyon rövanşına çıkacak. İsmail Kartal, ligde yine 11’de değişime gitmeyi planlıyor ancak bu kez rotasyon daha hafif olacak.

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ASENSIO VE NENE İLK 11'E

Konya karşısında Kerem ve Muriqi’in yerine Nene ile Asensio’nun görev yapması bekleniyor. Hücum hattının dışında sol bekte Brown’ın yerine Levent’in şans bulma ihtimali var.

İsmail Kartaldan Konyaspor maçı öncesi Asensio kararı

LUKAKU'NUN SÜRESİ ARTACAK

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Öte yandan Lyon maçında 82’de oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika süre alan Romelu Lukaku’nun dakikaları da artacak.

İsmail Kartal, maçın gidişatına göre dünyaca ünlü yıldızı 60 ile 70. dakikalar arasında oyuna almayı planlıyor.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#İsmail Kartal

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