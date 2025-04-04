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İsmail Kartal'dan Jose Mourinho'ya destek!

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Kartal#Mourinho#Fenerbahçe
İsmail Kartaldan Jose Mourinhoya destek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 19:26

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbide yaşanan olaylarla ilgili Jose Mourinho'ya destek verdi.

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İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Fenerbahçe hakkında konuştu.

Düzenlenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan İsmail Kartal, Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlar için "İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın? " dedi.

İsmail Kartal sözlerini "Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyor. Şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum" ifadeleriyle tamamladı.

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#İsmail Kartal#Mourinho#Fenerbahçe

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