İsmail Kartal'dan Gençlerbirliği maçı sonrası Lyon motivasyonu: Düşünmeye vakit yok

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’e Gençlerbirliği deplasmanında başladı. Taraftar rahat bir galibiyet beklerken gelen 2-1’lik yenilgi şok etkisi yarattı. İsmail Kartal, maç sonu verdiği demeçte öğrencilerinin hatalarından yakındı.

KARTAL, SOYUNMA ODASINDA MORAL VERMEYE ÇALIŞTI

Kartal, "Ayağımızdaki topu rakibe verdik gol yedik. İkincide stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü attı” dedi. Tecrübeli teknik adam, soyunma odasında ise oyuncularına moral vermeye çalıştı.

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'BUNU DÜŞÜNMEYE VAKİT YOK!'

Kartal’ın, “Hiç beklemediğimiz, bize yakışmayan bir sonuç oldu. Ancak bunu düşünmeye vakit yok. Ligin henüz ilk maçı, önümüzde uzun bir maraton var. Bir an önce Lyon’a odaklanmalıyız. Şampiyonluk hasretinden fazla, 2008’dne beri süren Şampiyonlar Ligi özlemi var. Taraftarımıza bu heyecanı yeniden yaşatalım. Kadıköy’de avantajı kapalım” dediği öğrenildi.