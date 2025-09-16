×
Spor Haberleri

İsmail Kartal'dan flaş karar: Basın toplantısından vazgeçti!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Ali Koç
İsmail Kartaldan flaş karar: Basın toplantısından vazgeçti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 23:10

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılmasıyla birlikte boşalan teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adaylardan biri olarak görülen İsmail Kartal, düzenleyeceği basın toplantısından vazgeçti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'dan flaş bir karar geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ismi geçen İsmail Kartal, Domeneco Tedesco'nun göreve getirilmesiyle, kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.

FENERBAHÇE İÇİN GERİ ADIM

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kartal, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, bu nedenle açıklamalarının yanlış anlaşılabileceği ve başka yönlere çekilebileceğini düşünerek basın toplantısı fikrinden vazgeçtiğini belirtti.

Başarılı teknik direktör, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini belirterek sarı lacivertli ekibe başarılar diledi.

ALİ KOÇ'TAN İSMAİL KARTAL SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'na konuşan başkan Ali Koç, İsmail Kartal hakkında şu ifadeleri kullanmıştı;

"İsmail (Kartal) hoca 3 ayrı dönemde çok yüksek puan yakaladı. Kendisinin kırıldığını da görüyorum, hissediyorum. 99 puan, 99 gol muhteşem bir sezondu. Avrupa'da da yarı final gelebilirdi. Yöneticilerimizden İsmail hocayı isteyenler, hocanın Türk olması gerektiğini savunanlar vardı. Ben, 'Türk olursa İsmail hocadan başkası gelmeyecek.' dedim. Hem hakkıydı hem de haksızlık olurdu. Bu yönde karar vermek isteyen arkadaşlar kendisiyle görüştü ancak kesin karar verilmemişti. Biz bu sezon hedefi Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde de yarı final belirledik. Seçimi yaparken birçok kriter belirledik."

