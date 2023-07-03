İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Şampiyon olacağız'

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Fenerbahçe'de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, taraftara çağrıda bulundu.

Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video ile taraftara şu ifadelerle seslendi:

Birlikte sevineceğiz, birlikte üzüleceğiz. Omuz omuza başaracağız. Yeter ki inanalım. Hepinizi çok seviyorum.

TAM 9 YIL IZDIRAP ÇEKTİK

Fenerbahçe olarak tam 9 yıl ızdırap çektik. Duygularınızı çok iyi biliyorum. Bu camianın bir evladı olarak, bunu içime sindiremiyorum. Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır; bu takımın sizin coşkunuza, inancınıza ve koşulsuz desteğinize ihtiyacı var. Siz yüreğinizi ortaya koydukça, bu takım daha da şahlanacak ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımı ayakta tutan sizin varlığınız ve enerjinizdir. Vakit, tek yumruk olma vaktidir. Haydi büyük Fenerbahçe

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