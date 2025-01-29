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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı: Ayrılmaya mecbur kaldım!

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#İsmail Kartal #FENERBAHÇE#Jose Mourinho
İsmail Kartaldan Fenerbahçe itirafı: Ayrılmaya mecbur kaldım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 19:35

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan ve başarılı bir performans göstermesine rağmen sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan teknik direktör İsmail Kartal, Persepolis ile sözleşme imzaladı. Kartal, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

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Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında görev yapan ve kulüp tarihine geçen rekorlar kırmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran teknik direktör İsmail Kartal, bu sezon başında Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte sarı - lacivertlilerden ayrılmıştı.

Deneyimli çalıştırıcı, İran'ın Persepolis takımıyla anlaşmaya varmış ve takımının başındaki ilk maçında ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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Yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İsmail Kartal, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"REKORLAR KIRDIK"

Oyun anlayışından bahseden Kartal, "Benim oyun felsefem, pozitif futbol oynatmak. Sürekli hücum etmeye çalışan, maçları her yerde, nasıl olursa olsun kazanmak için sahaya çıkan bir teknik direktörüm. Geçen sezon Avrupa Kupaları'nda yarı finali penaltılarla kaybettik. Ama bütün gol rekorlarını, puan rekorlarını, en çok ceza sahasında gol beklentisi yaratan takım olarak başardık." dedi.

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İsmail Kartaldan Fenerbahçe itirafı: Ayrılmaya mecbur kaldım

"MECBUR KALDIM"

Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dair konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'den ayrılmama gelince, kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 58 maça çıkan 63 yaşındaki teknik adam, 44 galibiyet - 7 beraberlik - 7 mağlubiyet alarak 2.40'lık puan ortalaması yakalamıştı.

 

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#İsmail Kartal #FENERBAHÇE#Jose Mourinho

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