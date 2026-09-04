×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Kartal'dan derbi öncesi sürpriz karar! Fenerbahçe'nin Beşiktaş kadrosu netleşiyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Beşiktaş
İsmail Kartaldan derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçenin Beşiktaş kadrosu netleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 10:48

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde yarın akşam sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar..

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın akşam derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Gözden KaçmasınKadıköyde devlerin düellosu: Muriqi mi Vlahovic miKadıköy'de devlerin düellosu: Muriqi mi Vlahovic mi?Haberi görüntüle

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, iç sahada Konyaspor'u yenerek ligdeki ilk puanlarını aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde de Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 6 yaptı.

İsmail Kartaldan derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçenin Beşiktaş kadrosu netleşiyor

Haberin Devamı

TEK EKSİK ASENSIO

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, yarınki maçta forma giyebilecek.

İsmail Kartaldan derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçenin Beşiktaş kadrosu netleşiyor

TALISCA'YLA YOLLAR AYRILDI

Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

İsmail Kartaldan derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçenin Beşiktaş kadrosu netleşiyor

İSMAİL KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı 5 kez rakip oldu. Bu maçların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 mücadelede ise rakibiyle berabere kaldı.

İsmail Kartaldan derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçenin Beşiktaş kadrosu netleşiyor

KAPALI GİŞE

Beşiktaş derbisi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar, yarınki mücadelede tribünlerin tamamını dolduracak.

Haberin Devamı

İsmail Kartaldan derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçenin Beşiktaş kadrosu netleşiyor

İSMAİL KARTAL'DAN KADRO KARARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği kadroyu da büyük ölçüde belirledi.

Sakatlığı bulunan Asensio'nun yerine 10 numara mevkisinde İrfan Can Kahveci'ye görev vermesi beklenen deneyimli teknik adamın, sol kanatta ise iyileşen Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Lyon ve Samsunspor maçlarının başarılı ismi Oğuz Aydın'ın ise derbiye yedek kulübesinde başlaması muhtemel.

İsmail Kartaldan derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçenin Beşiktaş kadrosu netleşiyor

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem, Muriqi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!