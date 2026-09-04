İsmail Kartal'dan derbi öncesi sürpriz karar! Fenerbahçe'nin Beşiktaş kadrosu netleşiyor

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın akşam derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, iç sahada Konyaspor'u yenerek ligdeki ilk puanlarını aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde de Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 6 yaptı.

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TEK EKSİK ASENSIO

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, yarınki maçta forma giyebilecek.

TALISCA'YLA YOLLAR AYRILDI

Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

İSMAİL KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı 5 kez rakip oldu. Bu maçların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 mücadelede ise rakibiyle berabere kaldı.

KAPALI GİŞE

Beşiktaş derbisi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar, yarınki mücadelede tribünlerin tamamını dolduracak.

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İSMAİL KARTAL'DAN KADRO KARARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği kadroyu da büyük ölçüde belirledi.

Sakatlığı bulunan Asensio'nun yerine 10 numara mevkisinde İrfan Can Kahveci'ye görev vermesi beklenen deneyimli teknik adamın, sol kanatta ise iyileşen Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Lyon ve Samsunspor maçlarının başarılı ismi Oğuz Aydın'ın ise derbiye yedek kulübesinde başlaması muhtemel.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem, Muriqi.